Группа компаний «ЛокоТех» подвела итоги работы в 2017 году. Заводы «Желдорреммаш» и филиалы «ЛокоТех-Сервис» (входят в «ЛокоТех») полностью выполнили производственную программу, сообщает DEITA.RU.

Заводы «Желдорреммаш» в 2017 году выпустили из ремонта 2988 секций локомотивов, что на 18% больше показателя за 2016 год (2451 локомотивов). Это рекордный показатель за период с 2013 года.

Наибольший объем ремонта выполнили Улан-Удэнский ЛВРЗ (871 секцию), Челябинский ЭРЗ (687 секций), Ростовский-на-Дону ЭРЗ (467 секций) и Уссурийский ЛРЗ (301 секцию).

Важным достижением стало освоение ремонта локомотивов ЭП1, ЭП1П и Э5К – Улан-Удэнским ЛВРЗ, 2ТЭ116 - Оренбургским ЛРЗ, 2ЭС4К – Челябинским ЭРЗ и ВЛ80с – Ярославским ЭРЗ.

В 2017 году заводы «Желдорреммаш» установили сразу несколько производственных рекордов. Так, Улан-Удэнский ЛВРЗ в декабре выпустил из ремонта 104 секции локомотивов, установив новый рекорд по выпуску. Челябинский ЭРЗ выпустил из ремонта в декабре - 82 секции электровозов.

Филиалы «ЛокоТех-Сервис» в 2017 году также справились с производственной программой по ремонту и сервисному обслуживанию тягового подвижного состава. По тепловозам выпущено 56 022 секции или 100,5%, по электровозам – 51 499 секций или 100,7% от программы.

Программа ремонта линейного оборудования выполнена в СЛД ООО «ЛокоТех-Сервис» на 100% - отремонтировано 82 135 единиц.

Количество отказов по «ЛокоТех-Сервис» на 1 млн км пробега снизилось на 8%. Количество неплановых ремонтов по ответственности компании снизилось на 9%.

Основной показатель - коэффициент готовности к эксплуатации (КГЭ) - за 2017 год по сети сервисных локомотивных депо составил 0,894 (89,4%) при плановом задании 0,870 (87%). Наиболее эффективно отработали «Восточно-Сибирский» 0,916 (91,6%), «Московский» 0,908 (90,8%) и «Западный» Филиалы 0,901 (90,1%).

Содержание эксплуатируемого парка филиалами «ЛокоТех-Сервис» за 2017 год увеличилось на 1% и составило 3 777 секций по тепловозам и 8 381 секция по электровозам.

Группа компаний «ЛокоТех» объявила 2018 год Годом персонала, 2017 был Годом качества. Вопросам повышения квалификации сотрудников, обучению и развитию персонала будет уделено первостепенное внимание.

Виктор Бруевич