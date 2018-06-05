В Приморье служебный пес Лорд вывел полицейских на след подозреваемого в совершении грабежа, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Ранее в полицию обратилась женщина, которая работает продавцом в магазине на улице Академика Крылова. Она сообщила, что в днем неизвестный мужчина открыто похитил из кассы денежные средства.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, в состав которой вошли инспектор-кинолог со служебной собакой по кличке Лорд.

Установлено, что злоумышленник похитил из кассы в вино-водочном отделе дневную выручку. Немецкая овчарка уверенно взяла след на месте происшествия и довела полицейских до автовокзала.

Сотрудники полиции изучили записи камер наружного видеонаблюдения и установили, что подозреваемый в грабеже уехал на рейсовом автобусе. Мужчину обнаружили в городе Фокино, где он также совершил кражу. 34-летний ранее судимый за совершение имущественных преступлений житель города Большой Камень задержан. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Ирина Петрова