Задержан злоумышленник, обманывавший приморцев на сделках по аренде квартир, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 47-летнего жителя поселка Пограничный. Потерпевший сообщил, что у него путем обмана похитили денежные средства в сумме 3 тысячи рублей. На одном из сайтов в сети Интернет он нашел объявление о сдаче в наем квартиры сроком на один месяц. Условием арендодателя было внесение предоплаты. После получения денежных средств владелец квартиры перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Сотрудники Росгвардии задержали по подозрению в совершении мошенничества 25-летнего ранее судимого жителя села Астраханка Ханкайского района. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что похищенные денежные средства потратил по своему усмотрению.

Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к совершению трех аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч 500 рублей.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело за мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время, полицейские проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Дмитрий Санников