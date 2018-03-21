В вечернее время в полицию Владивостока позвонила жительница Ленинского района и сообщила о мошеннических действиях, сообщает корреспондент DEITA.RU. Женщина рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный и заявил, что ее супруг сбил ребенка.

По словам незнакомца, после аварии мужчину задержали, но его можно освободить из полиции за выкуп в 700 тысяч рублей. Бдительная горожанка согласилась на озвученные условия, а затем позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Стражи порядка вскоре задержали мужчину, который приехал за деньгами. Ранее судимый гражданин сообщил, что он только курьер и его попросили забрать деньги, которые он должен был перевести на банковский счет.

Задержанного доставили в отделение для разбирательства. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов