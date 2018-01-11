"Луч-Энергия" отправился на сбор в Турцию, сообщает Deita.ru.

Помимо футболистов основного состава в Белек отправятся два игрока "молодежки" - Егор Холодилов и Антон Кротов, а также уже выступавший за "Луч-Энергию" 21-летний вратарь Владимир Заморока, который первую часть текущего сезона провел в клубе "Сызрань-2003".



По словам главного тренера "тигров" Александра Григоряна на первом сборе футболистов ожидают ежедневные двухразовые комплексные тренировки, направленные на улучшение их функционального состояния, а также технической и тактической подготовки.

Помимо тренировок желто-синим предстоит провести в Турции 4 контрольных матча с очень серьезными соперниками:

16 января - ФК "Тирана" (самый титулованный и популярный клуб Албании, ныне выступающий в первой лиге национального первенства, 1 место по итогам первого круга),

18 января - ФК "Вииторул" (действующий чемпион Румынии),

22 января - ФК "Тобол" (Казахстан, Премьер-лига, 5 место),

26 января - ФК "Силекс" (Македония, Премьер-лига, 3 место).

Михаил Грач