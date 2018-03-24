Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» в очередном туре чемпионата ФНЛ сыграл вничью с московским «Спартаком-2» со счетом 1 : 1, сообщает DEITA.RU.

Перед матчем букмекеры оценивали шансы на победу владивостокцев намного больше, чем москвичей: 1.92 против 4.06. Хитрые дельцы знали, что во Владивосток гости не привезли сразу 6 игроков основного состава. Но начало матча неожиданно для многих осталось за дублем «Спартака». Гости контролировали мяч, периодически мощно запуская «круглого» выше ворот хозяев. На последней минуте первого тайма «Спартак-2» и вовсе вышел вперед. С первой фазой спартаковской атаки защитники «Луча» справились, а вот затем никто не вышел на Ломовицкого. Александр прицелился и с 25 метров послал мяч впритирку с ближней штангой – 0 : 1.

В перерыве, желая усилить игру, тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян провел сразу 3 замены. «Луч» стал прилично контролировать мяч на дальних подступах к штрафной, но около владений Терешкина все было более-менее спокойно. Потому как имел место быть очень большой процент брака в действиях владивостокцев: на чужой половине поля: ни одного серьезного момента хозяева не создали. Не шли у хозяев и «стандарты», спартаковцы при штрафных и угловых всей командой отходили в свою штрафную площадь и брали свое и качеством, и количеством.

Чудо пришло в самый последний момент. Сослан Токазов в добавленное время сотворил шедевр, забив один из красивейших мячей тура – 1 : 1. У Бажева не получился удар с левого края штрафной, мяч в итоге отскочил на радиус, где центральный защитник Таказов идеально поймал его на подъем, в касание послав круглого под перекладину. Более того, «Луч» мог и выиграть, и даже забил мяч, но судья не зафиксировал взятие ворот из-за положения вне игры.

Дмитрий Санников