Финансовые проблемы, которые испытывает АФК «Луч-Энергия», не помешают «тиграм» пройти полноценную подготовку к весенней части ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2017/2018, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе владивостокского футбольного клуба.

Благодаря поддержке группы компаний «Аква-Ресурсы» и администрации Приморского края, команда проведет свой первый учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталии, где созданы оптимальные условия для тренировок и есть большой выбор спарринг-партнеров. Сбор продлится почти 3 недели - с 9 по 28 января.



Кроме футболистов основного состава «Луча», отправятся на сборы и два игрока «молодежки» - Егор Холодилов и Антон Кротов, а также уже выступавший за "Луч-Энергию" 21-летний вратарь Владимир Заморока, который первую часть текущего сезона провел в клубе "Сызрань-2003".



По словам главного тренера "тигров" Александра Григоряна на первом сборе футболистов ожидают ежедневные двухразовые комплексные тренировки, направленные на улучшение их функционального состояния, а также технической и тактической подготовки. Большое внимание будет уделено отработке действий при «стандартных положениях» и разбору игры команды в осенней части Первенства. Игры, к сожалению, не самой удачной: по итогам первой части сезона-2017/2018 «Луч-Энергию» от зоны вылета отделяет всего одно очко.



Помимо тренировок желто-синим предстоит провести в Турции 4 контрольных матча с очень серьезными соперниками:



16 января - ФК "Тирана" (самый титулованный и популярный клуб Албании, ныне выступающий в первой лиге национального первенства, 1 место по итогам первого круга),



18 января - ФК "Вииторул" (действующий чемпион Румынии),



22 января - ФК "Тобол" (Казахстан, Премьер-лига, 5 место),



26 января - ФК "Силекс" (Македония, Премьер-лига, 3 место).



После первого сбора команда получит пятидневный отдых, а затем отправится на Кипр, где примет участие в традиционном Кубке ФНЛ.

Дмитрий Санников