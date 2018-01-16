Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» сыграл вничью со счетом 1:1 с казахским «Жетысу», сообщили «Deita.ru» в пресс-службе команды.

Первый контрольный матч в рамках тренировочного сбора в Турции провел «Луч-Энергия». В Белеке в матче «Жетысу» (Казахстан) - «Луч-Энергия» был зафиксирован счет 1 : 1. Гол в составе «Луча-Энергии» забил Андрей Мязин после передачи Кирилла Марущака.

Всего на первом сборе «Луч-Энергия» проводит 4 контрольных матча. Помимо «Жетысу» соперниками нашей команды будут: румынский клуб «Вииторул»(18 января), казахстанский «Тобол» (22 января) и македонский «Силекс» (26 января).



Дмитрий Санников