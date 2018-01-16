Источник изображения: АФК "Луч-Энергия"
Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» сыграл вничью со счетом 1:1 с казахским «Жетысу», сообщили «Deita.ru» в пресс-службе команды.
Первый контрольный матч в рамках тренировочного сбора в Турции провел «Луч-Энергия». В Белеке в матче «Жетысу» (Казахстан) - «Луч-Энергия» был зафиксирован счет 1 : 1. Гол в составе «Луча-Энергии» забил Андрей Мязин после передачи Кирилла Марущака.
Всего на первом сборе «Луч-Энергия»
проводит 4 контрольных матча. Помимо «Жетысу» соперниками нашей команды будут:
румынский клуб «Вииторул»(18 января), казахстанский «Тобол» (22 января) и македонский
«Силекс» (26 января).
Дмитрий Санников