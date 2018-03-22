Возмущенные жители дома по улице Борисенко во Владивостоке осудили очередного находчивого "паркуна", сообщает DEITA.RU.



Они взывают к совести владельца авто, отмечая, что место, где он встал - это газон и парковаться здесь не следует.





Интернет-пользователи, по традиции, разделились на тех, кто оправдывает, утверждая, что "дорога скользкая и водитель побоялся , что на него понесёт , если у трассы поставит ", "Это не газон, а кусок земли, за которым не ухаживают судя по всему", "Стоит машина, не на дороге, никому не мешает, газона там нет, цветов нет, одна слякоть". И тех, кто осуждает: "Фотографии со всех ракурсов и на сайт ГИБДД. Придет джипу штраф и не повадно будет", "Везде проблема с парковкой , но не вот так же делать. Тоже имею машину, но так никогда не ставлю", " Обычно такие люди руководствуются девизом : лишь бы мне было хорошо, на остальных плевать".

Таисия Масина