В УМВД России по Приморскому краю наградили сотрудников органов внутренних дел, показавших высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ОМВД России по Октябрьскому району

Лучшим сотрудником строевого подразделения признан инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД из Октябрьского района лейтенант полиции Константин Яблоков.





Константин проходит службу в органах внутренних дел с 1999 года, в Госавтоинспекции работает с 2011 года. За период службы в органах внутренних дел Константин зарекомендовал себя профессионально грамотным, инициативным, ответственным сотрудником, способным правильно и эффективно решать поставленные перед ним задачи. За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности инспектор дорожно-патрульной службы неоднократно поощрялся руководством УМВД России по Приморскому краю, ОМВД России по Октябрьскому району, и главой Октябрьского муниципального района.

За образцовое выполнение служебного долга, высокое профессиональное мастерство и личный вклад в обеспечение общественного порядка, лейтенант полиции Яблоков признан лучшим сотрудником строевого подразделения. Начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев вручил Константину вымпел и денежную премию.

Дмитрий Санников