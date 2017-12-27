Во Владивостоке подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Молодой специалист года», сообщили Deita.ru в городской администрации.

В ходе конкурса молодые педагоги сняли трехминутный ролик – презентацию о своей работе, написали эссе о своем педагогическом подходе и провели открытые уроки. Жюри оценивали речь педагогов, умение мотивировать учеников, способность апеллировать к знаниям из других областей, творческий подход и многое другое.

Победителями конкурса «Молодой специалист года» стали:

· 1 место – Александр Семочкин, учитель английского языка школы №21;

· 2 место – Любовь Точеная, учитель английского языка школы 56;

· 3 место – Лилит Арутюнян, учитель корейского языка гимназии №2.





Михаил Грач