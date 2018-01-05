В рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в поселке Посьет Хасанского района проходят различные массовые мероприятия, одно из них – конкурс новогодних игрушек для главной поселковой ёлки, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе администрации Приморского края.

«Маленькие жители подошли к конкурсу очень творчески. Приносили не просто игрушки, а целые творения!», – прокомментировали в муниципалитете. В канун Нового года были подведены итоги конкурса – практически никто не ушел без подарков и приятных сюрпризов, а после все вместе отправились наряжать новогоднюю красавицу.

Новогодние праздники в районах Приморья проходят в рамках Всероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!». Праздничные представления прошли в отремонтированных благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» парках и скверах в ряде городов и районов края.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что 18 марта 2018 года жители населённых пунктов численностью более 20 тысяч человек смогут выбрать сами общественную территорию, которую необходимо благоустроить в первую очередь.

Дмитрий Санников