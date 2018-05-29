Лучшие волонтеры устремились на Сахалин. До победы осталось только четыре месяца, сообщает DEITA.RU.

Отбор лучших добровольцев, которые будут работать на первых зимних международных играх «Дети Азии», завершится 30 сентября.

Напомним, набор волонтеров «стартовал» с февраля 2018 года: молодежь Сахалинской области и других регионов России могут заполнить анкету на официальном сайте Международного комитета игр «Дети Азии». Из всех желающих оказать помощь в проведении соревнований будет выбрана 1000, из которых назовут 100 лучших тимлидеров. Организаторы твердо намерены провести важный международный детский турнир на самом высоком уровне.







Каким должен быть волонтер, рассказала в беседе с DEITA.RU. специалист Международного комитета игр «Дети Азии» Олеся Кондакова-Захарова.

«Волонтер Игр - это человек, который по доброй воле принял решение посвятить свое время, опыт, знания, умения и навыки общественному благу, помощи другим людям или проведению мероприятия на безвозмездной основе. Неотъемлемая часть команды Игр – это волонтёры. Они создают настроение, «заряжают» позитивной энергией, качественно и оперативно выполняя поставленные задачи. Безусловно, волонтер должен быть доброжелательным, организованным, пунктуальным, оперативным и, конечно же, ответственным» - отметила собеседница.



После отбора волонтеров разделят на 16 групп: встречающие и провожающие; сопровождающие; помощники гидов; аккредитационная группа; волонтеры объектов проживания и питания; волонтеры объектов спортивного назначения; наградная группа; гидрометеорологическая служба; пресс-центр; транспортная логистика и т. д. Волонтерам предстоит серьезный отбор: предварительное обучение и сдача тестов по его окончании. Волонтеры больше всего времени будут общаться со спортсменами из более 21 страны, которые уже заявили о своем желании приехать на Сахалин для участия в первых международных детских играх «Дети Азии-2019».







И от их работы, в большей степени, будет зависеть, какие впечатления «увезут» в своем сердце гости Сахалина.



По словом организаторов в рамках подготовки к Играм все волонтеры пройдут обучение - языковые курсы, курсы краеведения, прослушают лекции по функциональным направлениям.



Напомним, волонтером может стать любой желающий старше 14 лет (анкеты принимаются до 30 сентября, далее предстоит собеседование).



И это почетная миссия - быть причастным к первым Международным спортивным играм «Дети Азии».



Инна Эстрина

