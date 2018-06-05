Открытый чемпионат и первенство Артемовского городского округа по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком памяти Константина Смоленцева определил лучших бойцов, сообщает DEITA.RU.

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из Артёма, Владивостока, Уссурийска, Новопокровки и Заводского. Участников и организаторов турнира приветствовал на открытии президент приморской Федерации кикбоксинга, помощник вице-губернатора края Виктор Тарабарин, который выразил благодарность за помощь и поддержку в проведении ежегодного турнира памяти Константина Смоленцева.

«Константин был хорошим товарищем, прекрасным спортсменом и примером для всех, кто знает и любит кикбоксинг, - отметил Виктор Тарабарин, - Желаю красивых боев и удачи».

Своими воспоминаниями поделились и именитые спортсмены.

Чемпион Мира и обладатель Кубка мира по кудо Руслан Келехсаев рассказал о человеке, памяти которого уже много лет в Артеме проводится турнир.

«Константин был моим другом – воспитанный, добрый и отзывчивый человек, обладающий сильным характером. Константин никогда не отступал перед трудностями, чего и всем желаю».

Самый титулованный кикбоксер Приморья, советник по спорту главы администрации Уссурийского городского округа, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта России Александр Захаров рассказал, каким ему запомнился Константин Смоленцев: «Дисциплинированный и ответственный спортсмен, который внес значимый вклад в развитие кикбоксинга Приморского края».







Традиционный памятный турнир определил лучших бойцов в своих весовых категориях. Итак, победители памятного турнира в разделе фулл-контакт с лоу-киком: Пермякова Алина, Пузанова Анна, Нижник Григорий, Ивашкин Никита, Умнов Александр, Маслов Вячеслав, Забиняк Иван (СК Yanchev's team, Владивосток),Башкин Евгений, Петров Станислав (Уссурийск, СК "Боевая Русь"), Чурганов Никита, Казимов Ильяс (Владивосток, СК "Олимпийц"), Сурменко Даниил, Соколова Софья, Хангереев Ибрагим, Подольский Дмитрий (Уссурийск, СК "Патриот"), Легконогов Владислав (Артём, СК "Дельта").

Победители в разделе фулл-контакт: Пронин Владимир, Филиппенко Денис , Джураев Артур, Торгашев Александр, Журавлев Роман и Авдалян Давид (Артём, СК Дельта). Матчевая встреча: Сульженко Константин (Владивосток, СК "АСП").

Лучим спортсменом турнира признан Дмитрий Подольский из Уссурийска, он же получил и приз за лучшую технику. Воспитанник уссурийской школы кикбоксинга, который тренировался под руководством заслуженного тренера России Андрея Подоплелова и Андрея Регер, на соревнованиях выступил блестяще. В финале Дмитрий Подольский вышел на ринг с бойцом из Заводского Денисом Исламовым. Бой был «жарким», никто не хотел сдаваться, каждый хотел победить. Это был бой достойных соперников. В итоге Дмитрий Подольский стал чемпионом турнира, а Денис Исламов получил приз «За волю к победе».

Лучшим судьёй соревнований признан Илья Тарасенко. Также памятные подарки в номинации «Лучший тренер» были вручены заслуженному тренеру России Андрею Подоплелову и и Артему Парыгину Артема за подготовку чемпионов.

Инна Эстрина

Фото: Федерация кикбоксинга Приморского края



