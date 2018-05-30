Изменения в закон «О наградах Приморского края» внесли депутаты на очередном заседании Законодательного Собрания, сообщает DEITA.RU.

Законопроект был внесен в приморский парламент врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко. Теперь перечень краевых наград существенно расширяется. На территории края учреждаются медаль Приморского края "За особый вклад в развитие Приморского края", а также 18 знаков отличия по профессиям.

Медалью "За особый вклад в развитие Приморского края" будут награждаться граждане РФ, иностранные граждане или лица без гражданства за особый вклад в социально-экономическое развитие Приморского края. Награда имеет три степени.

Знаками отличия за достижения в различных отраслях будут награждать жителей Приморского края, имеющих стаж работы не менее 15 лет, заслуги в своем деле и поощрение федеральных органов государственной власти, Губернатора Приморского края или Законодательного Собрания Приморского края.

Кроме того, к существующим и новым наградам Приморского края установят единовременные выплаты. Так, одному из награжденных почетным знаком Приморского края "Родительская доблесть" родителей (усыновителей) по их выбору либо награжденному родителю (усыновителю) из неполной семьи планируется выплачивать единовременное денежное поощрение в размере 57 471 рубля. Награжденные медалью "За особый вклад в развитие Приморского края" смогут получить 68 966 рублей.

По предварительным расчетам на реализацию закона в 2018 году потребуется дополнительно 950 тысяч рублей.

Как отметил председатель комитета Джамбулат Текиев, данные изменения позволят отметить заслуги многих достойных приморцев, в том числе за профессиональные достижения.

Теперь в полный перечень входит 23 награды Приморского края:

1)почетный знак Приморского края "Почетный гражданин Приморского края";

2)почетный знак Приморского края "Родительская доблесть";

3)медаль "За особый вклад в развитие Приморского края";

4)знак отличия Приморского края "Морская звезда";

5)знак отличия Приморского края "Почетный журналист Приморского края";

6)знак отличия Приморского края "Почетный работник агропромышленного комплекса Приморского края";

7)знак отличия Приморского края "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Приморского края";

8)знак отличия Приморского края "Почетный работник здравоохранения Приморского края";

9)знак отличия Приморского края "Почетный работник культуры Приморского края";

10)знак отличия Приморского края "Почетный работник лесного хозяйства Приморского края";

11)знак отличия Приморского края "Почетный работник образования Приморского края";

12)знак отличия Приморского края "Почетный работник правоохранительных органов Приморского края";

13)знак отличия Приморского края "Почетный работник рыбного хозяйства Приморского края";

14)знак отличия Приморского края "Почетный работник связи Приморского края";

15)знак отличия Приморского края "Почетный работник социальной защиты населения Приморского края";

16)знак отличия Приморского края "Почетный работник судостроения Приморского края";

17)знак отличия Приморского края "Почетный работник торговли Приморского края";

18)знак отличия Приморского края "Почетный работник транспорта Приморского края";

19)знак отличия Приморского края "Почетный работник физической культуры и спорта Приморского края";

20)знак отличия Приморского края "Почетный строитель Приморского края";

21)знак отличия Приморского края "Почетный шахтер Приморского края";

22)знак отличия Приморского края "Почетный энергетик Приморского края";

23)знак отличия Приморского края "Приморье. За заслуги".

Дмитрий Санников