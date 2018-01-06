Специалисты Национального института сердца, легких и крови США утверждают, что самой полезной в мире системой питания является "диетический подход к прекращению гипертонии", сообщает «Deita.ru».

Эта диета стабилизирует кровяное давление, снижает уровень холестерина в крови, очищает органы желудочно-кишечного тракта и в общем и целом оздоравливает весь организм.



Как пишет РГ, диетический подход к прекращению гипертонии - это план здорового питания, который в долгосрочной перспективе меняет образ жизни в лучшую сторону, при этом не вводя человека в стресс.

Здесь предлагается максимально снизить употребление насыщенных жиров, сладостей и жирного красного мяса, а предпочтение отдать фруктам, овощам, обезжиренным молочным продуктам, цельнозерновым, птице, рыбе, постному мясу, бобам и орехам.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что диетолог назвал 3 продукта, которые стоит съесть для хорошего сна.



Таисия Масина