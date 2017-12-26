Цены на некоторые морепродукты могут снизиться в новом, 2018 году, сообщает «Deita.ru».

Речь идет об устрицах, мидиях, гребешках и морской капусте, которые, возможно, подешевеют в результате снижения НДС. Как пишут Известия, Минсельхоз подготовил законопроект, согласно которому названные морепродукты фактически приравниваются к сельскохозяйственной продукции. А это значит, что при реализации они могут облагаться НДС по ставке 10% вместо 18%.

Как рассказали представители ведомства, цель данных нововведений - помощь в развитии производства пищевой продукции из морепродуктов прежде всего в таких регионах, как Приморский край, Крым и Карелия.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что некоторые продукты подешевеют к Новому году.

Таисия Масина