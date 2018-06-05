Какая вещь может заставить вас почувствовать себя счастливым, привлекательным и здоровым? Эксперты утверждают, что это любовь, рассказывает DEITA.RU.

1. Любовь дарит вам больше энергии

Эмоциональная любовь способна поднять дух, а физическая любовь ведет к всестороннему улучшению психического и физического здоровья.

2. Любовь заставляет вас выглядеть и чувствовать себя моложе

Счастливая любовь означает большое количество улыбок и смеха. Исследование показывает, что позитивные люди выглядят и чувствуют себя моложе своего возраста.

3. Любовь уменьшает стресс

Состояние влюбленности позволяет нам принять влияние и помощь другого человека, что, по мнению эксперта по отношениям и исследователя Джона Готтмана, является большим предвестником успеха в браке (и отношениях).

4. Любовь ведет к эмоциональному и духовному росту

Такой рост может произойти во время отношений, когда наши сердца и умы становятся более открытыми. Даже неудавшиеся отношения могут помочь нам достичь личностного роста, как показали исследования по разводам.

5. Любовь увеличивает размер вашей груди

Если вы влюбленная женщина, то это состояние и занятие любовью могут улучшить размер и форму вашей груди. Возбуждение и влюбленность могут сокращать мышцы и увеличивать кровоток вокруг ваших сосков, заставляя их вставать и выглядеть больше.

Алина Калинина