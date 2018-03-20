Несмотря на относительно теплую погоду, приморцы продолжают выезжать на лед на рыбалку, рискуя жизнями, сообщает DEITA.RU.

МЧС региона и администрация уже не раз предупреждали о том, что в марте выезд на лед на автомобилях категорически запрещен. Несмотря на все предупреждения, приморский автолюбитель все-таки рискнул выехать на лед в районе Тавричанки, за что и поплатился.





Универсал ушел под лед. По предварительным данным, водитель выжил, но лишился средства передвижения.

"Жесть, будут ломится пока весь лёд не растает, таких даже не жалко", - считают подписчики сообщества Primorye_online в Instagram.



Василий Кучин

Фото: Primorye_online