В Приморском крае с начала 2018 года с помощью средств автоматической фиксации выявлено более 275 тысяч нарушений ПДД, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Возбуждено 275 тысяч 729 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 127 млн 921 тыс. 250 рублей.

Чаще всего приморские автолюбители превышают скорость движения, за это вынесено 248 тысяч 105 постановлений о наложении штрафа на сумму 106 миллионов 862 тысяч 250 рублей.

Напомним, что неуплата штрафов в срок является административным правонарушением. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Если оплатить штрафф за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, предоставляется скидка в 50%.



Ирина Петрова