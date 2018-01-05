О пользе от закаливания говорят давно. Кто-то закаляется контрастным душем, ходьбой босиком, воздухом, кто-то купается в проруби, а кто-то вовсе не признает закаливание. Корреспондент «Deita.ru» спросил у жителей Владивостока, как они относятся к закаливанию, к купанию в проруби и закаляются ли.

Владимир, 41 год

К закаливанию отношусь положительно. Но сам не закаляюсь - ленюсь. И что касается закаливания в проруби, то считаю, что это не является необходимостью.

Ольга, 22 года

Как говорят, на каждого фрика найдется своя аудитория, так и на каждый вид активности найдутся люди, которые будут это практиковать. Вообще это интересно, хотя сама я не рискую такими радикальными методами заботиться о своем здоровье. Уверена, что теория про лечение холодом верна. В проруби не купалась, но однажды обязательно это сделаю, потому что хочется испытать это ощущение.

Андрей, 24 года

Закаливание – это здорово, раньше этим занимался, но сейчас не хватает запалу и времени, чтобы этим заниматься. В проруби никогда не купался, но, наверное, если люди это делают, то это полезно.

Екатерина, 29 лет

В целом, к закаливанию отношусь положительно. Особенно если речь идет о тех, кто много и часто болеет. Сама я не закаляюсь, если не считать того, что бегаю зимой в легкой куртке и кроссовках. Стараюсь не менее 3 раз в неделю по 30 минут, но не всегда получается.

В детстве меня мама активно закаляла: она обливала меня холодной водой, мы вместе зимой бегали по снегу. Но я никогда не любила этих процедур. Результата никакого не видела, при этом не помню, чтобы много болела простудными заболеваниями. Болеть я много стала, когда курила, но, когда бросила курить и занялась спортом – частые простуды прекратились.

Купаться в проруби нужно тем, кто этого хочет. Я давно хочу, но еще морально не готова. Если буду чувствовать себя хорошо, рискну в этом году. Отмечу, у меня есть много знакомых, которые купались в проруби на крещение и потом полгода не болели.

Виктор, 29 лет

Я к закаливанию отношусь…никак. Специально не закаливаюсь. Могу, разве что, от лени залезть под холодный душ, но на этом моё закаливание завершается.





Ирина, 21 год

К закаливанию отношусь положительно. И сама закаливаюсь контрастным душем. Иногда убавляю горячую воду до минимума и ополаскиваюсь холодной водой. Заряд сил и энергии, отличное самочувствие, и организм меньше подвергается негативным внешним воздействиям.

Купаться в проруби – личное дело каждого. Сама я не купалась, но желала бы попробовать.

Юлия, 21 год

Я хорошо отношусь к закаливанию. Сама не закаляюсь никак. Считаю, что в проруби купаться нужно, но опять же, я этого не делала.

Илья, 23 года

Хорошо отношусь к закаливанию. Сам закаляюсь контрастным душем – бодрость и бычье здоровье. Думаю, купаться в проруби нужно, но я не купаюсь.

Екатерина, 43 года

К закаливанию отношусь положительно, но сама не закаляюсь. Думаю, тем, кто закаляется, купаться в проруби нужно, сама не купаюсь – страшно.

Алина, 25 лет

Я к закаливанию отношусь хорошо, считаю, что нужно закаляться. И сама закаляюсь с помощью контрастного душа, заметила, что стала меньше болеть. Раньше довольно скептически относилась к купанию в проруби, ну, типа чего людям дома-то не сидится, что они сознательно в мороз еще и в прорубь ледяную. А потом как-то мнение поменялось, и, вот, в этом году – точнее уже в следующем – планирую сама окунуться.





Валентина, 56 лет

Знаете, закаливание – это очень правильно, на мой взгляд. Я закаляюсь уже много лет и в проруби купаюсь. И чувствую себя замечательно.

Иван, 17 лет

У меня родители закаляются: прорубь и контрастный душ. Сам я в прорубь пока не готов лезть, но контрастный душ практикую по возможности. После него ощущаю прилив энергии.

Света, 17 лет

А я абсолютно равнодушна к закаливанию. Особой надобности в нем, по крайней мере, лично для себя не вижу. Мне в пуховике и в штанах, под которыми колготки на улице холодно-то, а кто-то ж почти в чем мать родила в холодную воду, да еще и в мороз. Может когда-нибудь, конечно, я и буду закаляться, но пока нет.

Андрей, 27 лет

Я закаливание не практикую. Мне кажется, чтобы этим заниматься нужна какая-то особенная сила воли. Я и так-то зимой очень мерзну, так что не представляю, что могу сознательно раздеться и лезть в холодную воду. Думаю, что нужно расширять возможности своего организма. С точки зрения медицинской пользы, у меня есть сомнения, поэтому, что касается купания в проруби, думаю, это не для каждого и нужно консультироваться предварительно с врачом.

Как показал опрос, во Владивостоке к закаливанию большинство относится положительно, практика закаливания как такового достаточно распространена, но купающихся в проруби среди опрошенных оказалось не так много. В целом, те, кто закаляется, отметили, что здоровье становится более крепким, а самочувствие улучшается.

Влада Золотова