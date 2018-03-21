Депутаты Думы города Владивостока регулярно проводят приемы граждан по личным вопросам. Заместитель председателя Думы города Владивостока Геннадий Куликов и депутат Николай Голояд рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются жители города, сообщает DEITA.RU.

«Самые актуальные и частые вопросы касаются состояния дорог, которые приходят в негодность и особенно в межсезонье приносят больше всего неудобств. Это касается не только моего избирательного округа, но и всего города, и, конечно, эти вопросы необходимо решать.

Вторая острая проблема - это благоустройство откосов. Наш город расположен на холмах, имеет характерное изменение этажности – подъемы, спуски. И то, что многие лестницы разобраны, разрушены, вызывает многочисленные нарекания горожан. Их надо срочно восстанавливать, ведь это очень опасно, особенно в гололед», - отметил заместитель председателя Думы.

Еще один вопрос, на котором Геннадий Куликов заострил внимание, - это взаимодействие с управляющими компаниями.

«К сожалению, тарифы, которые они выставляют населению, постоянно растут, а качество услуг не улучшается, не проводится текущий и качественный капитальный ремонт, что часто отмечают на приемах горожане. Считаю, что с управляющими компаниями надо разбираться: либо усилить контроль за их деятельностью, либо вообще убрать, как несостоятельных посредников. На управляющие компании возложена также ответственность за своевременное информирование жителей об изменении тарифов, но, судя по обращениям избирателей, они этого не делают», - подчеркнул заместитель председателя Думы Геннадий Куликов.

Депутат Думы Владивостока Николай Голояд отмечает, что граждан волнуют вопросы, касающиеся получения жилья и статуса нуждающегося в улучшении жилищных условий, качество медицинского обслуживания, оформление земли в собственность, благоустройство территории.

«Хочу отметить хорошую тенденцию. Если раньше с вопросами благоустройства обращались в основном люди старшего поколения, то сейчас со своими предложениями и идеями как сделать жизнь комфортнее на прием приходит молодежь. У людей появляется осознание своей страны, своего дома, места, где они живут. И это видно по отношению и поведению людей», - рассказал Николай Голояд.

Так, в поселке Трудовое, часть которого выходит к морю, один неравнодушный житель каждое утро убирает мусор с территории пляжа протяженностью 1,5 км. Другие энтузиасты своими силами отремонтировали заброшенные бараки, которые в итоге превратились в красивые строения. Также при помощи депутата людям была оказана помощь в оформлении документов на земельные участки, получении технических условий.

Отметим, что ни один из вопросов, с которыми жители обращаются к депутатам Думы города Владивостока, не остается без внимания, тщательного изучения и конкретного решения. Результат – благоустроенные дворы, заасфальтированные пешеходные дорожки, отремонтированные лестницы, благоустроенные скверы и парки, что влияет на повышение уровня жизни горожан.

Екатерина Лапкина