Бездомные псы терроризируют Уссурийск, сообщает Deita.ru.

"Мы, жители района Междуречья конечно же рады, что наш район самый динамично развивающийся район УГО.

Но, дома сдаются, стройплощадки сворачиваются, а вот собаки, жившие там во время стройки более никому не нужны по просту брошены.

Инстинкт заставляет их сбиваться в стаи и они как нам кажется представляют реальную угрозу жителям особенно детям", - пишут граждане в сообществе Primorye_Online. Авторская орфография и пунктуация сохранены.



Как видно на видеозаписи, "Собачий Новый год" отмечают около 15 псов, без страха гуляющих по тротуарам и дорогам.

Василий Кучин