Жительница Владивостока обманула пенсионера, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

В ноябре 2017 года фигурантка проводила поквартирный обход жилого дома по ул. Алеутской во Владивостоке, представляясь сотрудником Пенсионного фонда России.

Воспользовавшись доверчивостью супружеской пары пенсионного возраста, она ввела их в заблуждение относительно своей возможности оказать им содействие в получении повышенной пенсии. Взамен этого она указала на необходимость внести взнос в размере 5 тысяч рублей. Получив от потерпевшего указанную сумму, лжесотрудница пенсионного фонда присвоила деньги.

Мошеннице назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с учетом рецидива.



Михаил Грач