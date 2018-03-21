21 Март 2018, 11:50
Лжесотрудница пенсионного фонда обманула стариков
Источник изображения: «Deita.ru»
Жительница Владивостока обманула пенсионера, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.
В ноябре 2017 года фигурантка проводила поквартирный обход жилого дома по ул. Алеутской во Владивостоке, представляясь сотрудником Пенсионного фонда России.
Воспользовавшись доверчивостью супружеской пары пенсионного возраста, она ввела их в заблуждение относительно своей возможности оказать им содействие в получении повышенной пенсии. Взамен этого она указала на необходимость внести взнос в размере 5 тысяч рублей. Получив от потерпевшего указанную сумму, лжесотрудница пенсионного фонда присвоила деньги.
Мошеннице назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с учетом рецидива.
Михаил Грач