22 декабря 2017 года состоялось праздничное открытие нового магазина низких цен «Радиус» в поселке Новый, сообщает Deita.ru.

Новый «Радиус» - это удобно расположенный просторный магазин с большой парковкой. В нем представлены все необходимые продукты, бытовая химия и товары для дома по привлекательным ценам.

Особенность данного магазина – свежая ароматная выпечка собственного производства.





СПРАВКА О КОМПАНИИ.

Торговая сеть «Фреш 25» – крупнейший продуктовый ритейлер Приморского края. Насчитывает более 60 магазинов, работающих под брендами «Фреш 25» и «Радиус».

Супермаркеты «Фреш 25» расположены во Владивостоке, в Уссурийске, Находке, Фокино, Большом Камне, Ливадии, Лесозаводске, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве.

В сети «Фреш 25» работает более трех тысяч сотрудников, огромное внимание уделяется качеству обслуживания покупателей и активно развивается сегмент собственного производства.

Вся подробная информация на сайте www.fresh25.ru и на странице в Instagram@25fresh.

Екатерина Лапкина