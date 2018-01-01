22 декабря 2017 года состоялось праздничное открытие нового магазина низких цен «Радиус» в поселке Новый, сообщает Deita.ru.
Новый «Радиус» - это удобно расположенный просторный магазин с большой парковкой. В нем представлены все необходимые продукты, бытовая химия и товары для дома по привлекательным ценам.
Особенность данного магазина – свежая ароматная выпечка собственного производства.
СПРАВКА О КОМПАНИИ.
Торговая сеть «Фреш 25» – крупнейший продуктовый ритейлер Приморского края. Насчитывает более 60 магазинов, работающих под брендами «Фреш 25» и «Радиус».
Супермаркеты «Фреш 25» расположены во Владивостоке, в Уссурийске, Находке, Фокино, Большом Камне, Ливадии, Лесозаводске, Дальнереченске, Дальнегорске, Арсеньеве.
В сети «Фреш 25» работает более трех тысяч сотрудников, огромное внимание уделяется качеству обслуживания покупателей и активно развивается сегмент собственного производства.
Вся подробная информация на сайте www.fresh25.ru и на странице в Instagram@25fresh.
Екатерина Лапкина