За магазинами, кафе, салонами красоты и другими предприятиями во Владивостоке ежедневно следят специалисты, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Речь идет о соблюдении санитарных требований, регулярном наведении порядка на прилегающих территориях, а также содержании в чистоте фасадов зданий.

Как рассказали в АТУ Советского района, за последние две недели проверено 57 организаций района. Это магазины, торговые центры, кафе, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, салоны связи и другие предприятия и организации, расположенные на улицах Русской, Кирова, Лермонтова, Давыдова, Чкалова и Чапаева. Тех, кто не выполняет требования санитарного порядка, обязали срочно приступить к благоустройству.

Напомним, глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил усилить контроль за санитарным содержанием прилегающих к организациям и предприятиям всех форм собственности территорий.



Таисия Масина