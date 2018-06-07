Магнитная буря первого уровня G1 разыграется над Землей, сообщает DEITA.RU прогноз лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

По прогнозу ученых магнитная буря пройдет 28 июня, 27 и 29 июня магнитосфера будет возбужденной.

Магнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале. Первый уровень – самый слабый. G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию.

Специалисты рекомендуют внимательно следить за прогнозами погоды и не планировать в дни геомагнитных бурь никаких дел, которые предусматривают тяжелый физический труд.

Дмитрий Санников