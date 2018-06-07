Солнце

Магнитная буря первого уровня G1 разыграется над Землей, сообщает DEITA.RU прогноз лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

По прогнозу ученых магнитная буря пройдет 28 июня, 27 и 29 июня магнитосфера будет возбужденной.

Магнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале. Первый уровень – самый слабый. G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию.

Специалисты рекомендуют внимательно следить за прогнозами погоды и не планировать в дни геомагнитных бурь никаких дел, которые предусматривают тяжелый физический труд.

Дмитрий Санников
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