Празднование Первого мая закончилось печально для автолюбителя в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Употребив алкоголь, мужчина сел за руль и из поселка Шигино, что на острове Русский отправился в сторону Рынды. Там его и остановили сотрудники ГИБДД. Водителя отправили на медицинское освидетельствование, от прохождения которого он отказался. Отказ в соответствии с законодательством признали равнозначным установлению факта опьянения.

Учитывая, что ранее автолюбитель был подвергнут административному наказанию за правонарушение против безопасности движения и эксплуатации транспорта, его признали виновным по статье управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Суд приговорил приморца к 150 часам обязательных работ, а также лишил его права управления транспортными средствами на срок 1 год.

Таисия Масина