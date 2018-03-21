Максимально разрешенную скорость движения автомобиля предложили повысить с 90 до 100-110 километров в час, сообщает DEITA.RU.

С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Он отметил, что в 2019 году Министерство транспорта может заложить в два раза больше средств на проект «Безопасные и качественные дороги», чтобы «было освещение, пешеходные дорожки, переходы и всё остальное».

Тем самым он призвал обратить внимание и на инфраструктуру, которая помогала бы автолюбителям комфортнее чувствовать себя на дорогах.

Таисия Масина