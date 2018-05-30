В Еврейской автономии проводится проверка по факту гибели ребенка в водоеме, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по ЕАО.

Установлено, что во вторник, 29 мая, 13-летний мальчик утонул в городе Биробиджана. Он вместе с друзьями после школы отправился купаться в озеро, расположенное в карьере в районе улицы Красноармейской. Через некоторое время друзья обнаружили подростка в воде без движения. Они самостоятельно вытащили мальчика на берег и позвали взрослых на помощь, вызвали скорую, но врачи оказались бессильны.

В рамках проверки следователем проведены осмотры, опрошены родственники, друзья и педагоги мальчика, а также иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатерина Лапкина