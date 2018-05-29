Сотрудники полиции задержали жителей Уссурийска, подозреваемых в краже, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился 36-летний местный житель с заявлением о том, что у него украли кошелек с деньгами и документами. Сумму ущерба он оценил в 26 тысяч 500 рублей.

Полицейские установили, что мужчина занимался в тренажерном зале одного из спортивных клубов города, расположенного по улице Некрасова. Отсутствие кошелька в шкафчике он обнаружил после тренировки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 13- летнего и 14-летнего местных жителей.

Они признались в содеянном, рассказав, что вернулись в раздевалку после тренировки, ключом от своего шкафчика для одежды открыли замок на соседнем шкафчике и похитили кошелек. После этого скрылись.

В отношении 14-летнего подозреваемого следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Сообщается, что подростков поставят на профилактический учет. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воспитательного характера.

Ирина Петрова