В ноябре-декабре 2017 года выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в шести детских садах Дальнегорска, об этом Deita.ru сообщили в прокуратуре Приморского края.

В одном из детсадов в нарушение требований СанПиН на момент проверки в холодильнике находилась упаковка сметаны с истекшим сроком годности. В двух других детских садах не соблюдалось «товарное соседство» при хранении продуктов питания.

Кроме этого, установлены случаи несоответствия фактического рациона питания утвержденному меню, нарушения условий хранения готовой продукции.

По результатам проверки в отношении должностных лиц дошкольных образовательных учреждений прокуратурой города вынесены 13 постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении. По итогам их рассмотрения виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно писало о подобных ситуациях. Более того, из-за нарушений воспитанники детских садов регулярно попадают в больницу с признаками различных заболеваний. Так, четверо детей в Находке после детского сада оказались в больнице с кишечной инфекцией. Госпитализированы дети в возрасте 3-4 лет, воспитанники младшей группы детского сада № 45.

Екатерина Лапкина