В два раза больше обычного появилось детенышей у самого быстрого «наземного» животного – гепарда, сообщает «Deita.ru».

Удивительная по своей красоте, горделивой «осанке» и невероятно притягательному окрасу самка гепарда – единственная сохранившаяся в своем роде представительница хищных млекопитающих семейства кошачьих. Четыре других вида в разное время вымерли. Потому так радостна эта новость, что пришла накануне из американского зоопарка Сент-Луиса. Впервые в неволе самка гепарда по имени Бингва родила сразу восемь щенят - трех самцов и пятерых самок. Обычно, в помете бывает 3-4 детеныша.

Счастливые роды прошли еще в ноябре, но представители зоопарка сообщили об этом на своем официальном сайте только сегодня, 4 января.

В сообщении говорится, что семейство гепардов чувствует себя хорошо, и через несколько месяцев их уже смогут увидеть посетители зоопарка Сент-Луиса.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что появилось видео, как леопард наблюдает за трассой в Приморье.

Инна Эстрина

Видео: Saint Louis Zoo