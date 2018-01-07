На улицах Якутска появились манекены школьников, собирающихся перейти проезжую часть, об этом Deita.ru сообщили в УМВД России по Республике Саха (Якутия). Фигуры детей вполне реалистичны. Кроме того, они обозначены световозвращающими элементами.

Такие меры предпринимаются Госавтоинспекцией республики, чтобы привлечь внимание водителей транспортных средств вблизи образовательных учреждений. Именно здесь ежедневно проходят сотни детей, направляясь на занятия и возвращаясь после них домой.





Манекены, благодаря световозвращателям и яркой одежде, заметны издалека. Завидев фигуру ребенка у пешеходного перехода, водители снижают скорость, а, значит, снижается и вероятность наезда.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о том, только в Приморском крае в 2017 году зарегистрировано 844 ДТП с участием пешеходов. В регионе наезд на пешехода является одним из основных видов ДТП. В минувшем году данный вид правонарушения составил более 33 процента от общего числа автомобильных аварий.

Екатерина Лапкина

Фото: УМВД России по Республике Саха (Якутия)