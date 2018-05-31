Во Владивостоке состоится традиционный марафонский заплыв через Амурский залив, сообщает DEITA.RU.

В субботу, 30 июня, во Владивостоке состоится традиционный марафонский заплыв через Амурский залив, который с 2013 года ежегодно проводит федерация подводного спорта Приморского края совместно с Тихоокеанским флотом и ЦСКА. Заявки принимаются от участников до 1 июня включительно.

Как рассказали в администрации города, дистанций заплывов две: 12 и 1 километр. Лимит времени на преодоление маршрута до 7-и часов. Победителей и призёров заплыва среди мужчин и женщин будут определять в четырех группах: «В ластах», «Без ласт» и «Классический» для мужчин и женщин в 6-ти разных возрастных категориях, а также мужской и женский «Паралимпийский» зачёт для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрен и «Абсолютный» зачёт, включающий в себя все перечисленные личные зачеты. Безопасность на акватории во время соревнований будут обеспечивать катера МЧС, ГИМС, Тихоокеанского флота и волонтеров.



Участников наградят кубками и дипломами, а победитель заплыва на 12 км «В ластах» получит переходящий Пояс Чемпиона от Дальневосточного клуба подводной охоты «Шаркфин». Победитель заплыва на 12 км в «Абсолютном» зачете будет награжден ценным призом. А все участники, впервые вошедшие в зачет на 12 км за всю историю проведения мероприятия, получат наградные значки «Покоритель Амурского залива».

Сообщается, что участники могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания, компас и другое.

К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие 16 лет, имеющие соответствующую подготовку. Возможен допуск юношей и девушек моложе 16 лет, у которых есть 1 спортивный разряд по плаванию.

Программа марафонского заплыва «Амурский залив – 2018»:

8:00 – 9:30 – техническая и медицинская комиссия;

9:30 – 10:00 – торжественное открытие мероприятия;

10:00 – 10:30 – экипировка и подготовка снаряжения участников, брифинг судей и капитанов;

10:30 – отход катеров с участниками к месту старта на 12 км на полуостров Песчаный от Водноспортивной станции ЦСКА (водной станции ТОФ);

10:30 – отход катеров с участниками к месту старта на дистанцию 1 км от Водноспортивной станции ЦСКА (водной станции ТОФ);

10:50 – старт участников заплыва на 1 км;

11:30 – старт участников заплыва на 12 км с полуострова Песчаный (база отдыха «Плесы Песчаного»):

11:00 – 18:00 – финиш участников на водноспортивной станции ЦСКА по адресу: ул. Набережная, 7 (окончание заплыва для всех участников – через 6 часов после старта на 12 км);

18:00 – 19:00 – награждение, торжественное закрытие мероприятия (водноспортивная станция ЦСКА по адресу ул. Набережная, 7).

Ирина Петрова