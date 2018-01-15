Политик дала откровенное интервью. Мария Захарова отрицает правдивость информации, порочащей ее достоинство, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Starhit.

«Люди обсуждают, им интересно. И я обсуждаю и обсуждала. Другое дело, что это не надо делать вне норм приличия, чтобы задеть, сделать больно. Я, например, часто о себе читаю почему-то в украинских медиа и интернет-изданиях небылицы. Я не знаю, с чего они это взяли. Они рассказывают, например, что у Лаврова вся семья живет в Америке. Но это совершеннейший бред. Про меня они пишут, что я алкоголичка. Это два мифа, которые они придумали», - заявила Захарова.



Мария Захарова справедливо считается одной из самых привлекательных женщин-политиков в мире. Количество ее подписчиков в Инстаграме регулярно увеличивается, а поклонники дипломата даже создают специальные фан-клубы, посвященные ей. Такая слава порождает многочисленные слухи, но женщина уже давно на них не обижается.



Михаил Грач