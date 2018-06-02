Ранним утром в субботу, 2 июня, в Уссурийске сгорел легковой автомобиль Toyota Mark II, сообщает DEITA.RU. Инцидент случился возле железнодорожного вокзала приморского города.

Судя по видео, возгорание произошло под капотом из-за неисправности технической части транспортного средства. В короткое время пламя вырвалось и поглотило автомобиль.

Информации о пострадавших и каким образом был потушен седан не поступало.

Екатерина Лапкина