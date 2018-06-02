2 Июнь 2018, 13:17
«Mark был хороший»: в приморском городе сгорел автомобиль
Источник изображения: dps_control
Ранним утром в субботу, 2 июня, в Уссурийске сгорел легковой автомобиль Toyota Mark II, сообщает DEITA.RU. Инцидент случился возле железнодорожного вокзала приморского города.
Судя по видео, возгорание произошло под капотом из-за неисправности технической части транспортного средства. В короткое время пламя вырвалось и поглотило автомобиль.
Информации о пострадавших и каким образом был потушен седан не поступало.
Екатерина Лапкина
Видео: dps_control