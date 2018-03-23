Спустя несколько дней молчания после заявлений о том, что компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 50 миллионов пользователей Facebook, Марк Цукерберг обратился к обществу, сообщает DEITA.RU.

Цукерберг сказал не только о скандале, но и о негативной реакции, с которой сталкивается социальная сеть, включая акцию #DeleteFacebook.

Во время интервью The New York Times Цукерберг рассказал о доверии, которое пользователи Facebook потеряли по отношению к платформе, и о влиянии движения #DeleteFacebook.

«Я не думаю, что мы видели значимое количество людей, последовавших этому [#DeleteFacebook], но, знаете, это нехорошо», - сказал он. «Я думаю, что это четкий сигнал, что для людей это серьезная проблема доверия, и я это понимаю. И удаляют ли люди приложение из-за этого или просто не чувствуют себя комфортно, используя Facebook, это большая проблема, я думаю, что мы несем ответственность за ее исправление».

За последние дни акции Facebook упали более, чем на 10 процентов, а Цукерберг потерял 7,5 млрд долларов.

Алина Калинина