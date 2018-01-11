Автомобили не стоит разогревать зимой перед началом движения, сообщает «Deita.ru».

Причина оказалась довольно проста. Как пишет РИА ФАН, один из автоэкспертов утверждает, что прогревать двигатель без движения опасно, так как сырой бензин может просочиться в машинное масло.

Дело в том, что сейчас большинство машин имеют инжекторную систему подачи топлива. Она позволяет безопасно разогреть двигатель с помощью медленной езды, а также справляется с температурой ниже нуля. Этим система отличается от карбюраторов. Именно они, по мнению специалиста, закрепили в сознании автомобилистов, что машине зимой нужно постоять с включенным двигателем.

Эксперт также добавил, что разогрев медленной ездой для двигателя гораздо лучше, чем привычный большинству автолюбителей.

Напомним, ранее «Deita.ru» называло топ-5 зимних советов, которые помогут автомобилистам зимой.

Таисия Масина