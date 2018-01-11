Международный военно-морской салон впервые пройдет во Владивостоке в июле 2018 года, об этом «Deita.ru» сообщили в администрации Приморского края.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко отметил, что такое мероприятие уже 20 лет проходит в Санкт-Петербурге, и теперь город на Неве будет проводить его в нечетные годы, а Владивосток - в четные. В подготовке к масштабному мероприятию задействованы профильные департаменты.

Размещение выставки запланировано на Набережной Цесаревича, принадлежащей "Дальневосточному центру судостроения и судоремонта". Ожидается, что в военно-морском салоне примут участие не менее двух тысяч человек и около двухсот организаций. Основными направлениями выставки станут: военные корабли и морская техника, гражданское судостроение, различные виды вооружения воздушных и сухопутных сил, востребованные на рынках Юго-Восточной Азии.

Напомним, международный военно-морской салон является одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения. Его организатор выступает Министерство промышленности и торговли России.



В прошлом году в Санкт-Петербурге, как пишет РГ, участниками салона стали более четырехсот предприятий судостроительной отрасли из более чем тридцати стран, из них пятьдесят - это иностранные компании. Свою продукцию здесь представили производители судового комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий продукции двойного и гражданского назначения.