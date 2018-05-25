Производством меда серьезно займутся в Приморском крае, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации.

Заместители главы Приморья Александр Костенко и Валентин Дубинин провели совещание с представителями ассоциаций лесопереработчиков и пчеловодов, на котором рассмотрели вопросы сбыта, качества меда и заготовки липы. На совещании подчеркнули, что нужно не только наладить рынок сбыта меда, но и работать над его качеством, которое можно повысить с помощью науки. Для этого на данный момент ведется работа по созданию специализированной лаборатории. Также в скором времени готовится внедрение промышленной заготовки меда.

Как рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрей Бронц, уже есть некоторые договоренности по реализации в Приморье пилотного проекта по поставке полнокомплектного оборудования по заготовке и переработке меда. В случае отсутствия аналогов оборудования в России будет поставлено зарубежное.

Вместе с тем вопрос вырубки липы вызывает немало споров между лесозаготовителями и пчеловодами. Валентин Карпенко, директор департамента лесного хозяйства, отметил, что в новый лесной план предложено добавить участки, где будет ограничена заготовка липы. Также планируется установить отпускной диаметр, чтобы исключить из рубки медоносную липу. Его поддержал первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, который уверен, что нужно вести работу по ограничению вырубки липы в «зонах покоя». Но все должно быть в рамках закона: «Ограничить вырубку липы нужно, но в тех районах где есть пчеловодство. Установить специальные зоны вдоль дорог и вокруг поселков. Но, прежде всего, необходимо сделать нормативный акт, чтобы лесники и главы поселений об этом знали». За 11 лет заготовка липы увеличилась в 20 раз. На каждую законную липу рубят еще три рядом, вырубают все под чистую. Поэтому уже определены медоносные районы, где вырубка липы будет ограничена.

Так же необходимо вести и заготовку древесины - по всем правилам, не во вред природе. По мнению Валентина Дубинина, необходимо активизировать работу по созданию ассоциации пчеловодов в районах.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что приморский мед сегодня готовы забирать в Китай, Японию, поэтому, необходимо наладить экспорт.

Таисия Масина