Собрание священников Благочиния VI округа состоялось в Приморье, сообщает Епархия Владивостока.



Протоиерей Владимир Капитанюк рассказал о предстоящем Крестном ходе 3 июня 2018г., который пройдёт по улицам с. Спасское в память о пребывании Цесаревича Николая Александровича Романова на Спасской земле. Готовится торжественная программа с участием властей города и района, общественности, духовенства, в том числе митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, учёных мужей, представителей казачества, молодёжи.

Предполагается восстановление «царского» колодца, арки, которые были сооружены для великого гостя в далёком 1981 году.

Кроме того, в самый день 17 июля предложено провести молодёжный крестный ход по маршруту, которым следовал будущий Император: с. Прохоры – с. Воскресенка, с. Спасское с остановками в сёлах для проведения информационной тематической работы с населением.

Михаил Грач