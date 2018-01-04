Сегодня, 3 января, массовое дорожно-транспортное происшествие случилось перед селом Новосысоевка Яковлевского района Приморья, сообщает Deita.ru. Видео опубликовали несколько популярных пабликов в Instagram.

Судя по кадрам, участниками массового ДТП стали, как минимум, три автомобиля. Два из трех после столкновения улетели в кювет.

Ролик вызвал бурное обсуждение в сети. Главный вопрос: все ли живы.

Однако информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало, что в первые дни нового года на этом же участке трассы с управлением автомобиля не справилась молодая женщина. В результате машина улетела в кювет, а она и ее пятимесячная дочь оказались в больнице.

Екатерина Лапкина