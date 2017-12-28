Сегодня, 28 декабря, массовое дорожно-транспортное происшествие случилось во Владивостоке, сообщает Deita.ru. Инцидент произошел на подъеме с площади Луговой на Баляева.

На место аварии незамедлительно прибыли инспекторы ДПС и карета скорой помощи. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

По словам местных жителей, на этом выезде с прилегающей территории постоянно происходят серьезные аварии. В связи с этим многие считаю, что здесь просто жизненно необходим светофор. «Я сама там выезжаю каждый день и соглашусь с комментариями выше: давно пора поставить светофор. Из-за того что один ряд пропускает, а вторые летят как угарелые и получаются такие ситуации, особенно на этом участке дороги. Хорошо, что все живы. Будьте аккуратнее, и лишний раз убедитесь в безопасности при повороте», — пишет комментатор в соцсети.

Отметим, что сразу после аварии в районе Луговой образовалась значительная пробка.

Екатерина Лапкина