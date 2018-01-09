9 Январь 2018, 08:28
Массовую драку со стрельбой устроили владивостокцы
Источник изображения: "Deita.ru"
Уличная драка со стрельбой зафиксирована во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».
Происшествие случилось на улице Снеговой в районе здания МУП «Дороги Владивостока». Прибывшие полицейские нашли гильзы от травматического пистолета. Троим участникам потасовки понадобилась медицинская помощь - они доставлены в больницу с травмами грудной клетки и спины, а также ушибами мягких тканей лица.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморец прострелил головы обидчикам своей дамы.
Таисия Масина