Уличная драка со стрельбой зафиксирована во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».

Происшествие случилось на улице Снеговой в районе здания МУП «Дороги Владивостока». Прибывшие полицейские нашли гильзы от травматического пистолета. Троим участникам потасовки понадобилась медицинская помощь - они доставлены в больницу с травмами грудной клетки и спины, а также ушибами мягких тканей лица.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморец прострелил головы обидчикам своей дамы.

Таисия Масина