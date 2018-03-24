Спортивно-туристический клуб «Nordic» приглашает всех любителей активного отдыха получить незабываемые впечатления в воскресенье, 25 марта, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Владивостока.

Речь идет о пешем походе на остров Русский, участники которого посетят форт № 12 и бухту Ахлестышева. Дистанция путешествия составит около 6 километров. Экипировка рекомендуется в соответствии с погодными условиями. С собой также необходимо взять фонарик, бутерброды и термос с чаем.

Время похода – с 12:00 до 16:00. Место сбора – поворот на океанариум острова Русский. Участие в походе для всех желающих бесплатное.



Таисия Масина