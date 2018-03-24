остров русский
Источник изображения: «Deita.ru»

Спортивно-туристический клуб «Nordic» приглашает всех любителей активного отдыха получить незабываемые впечатления в воскресенье, 25 марта,  об этом  DEITA.RU сообщили в администрации Владивостока.

Речь идет о пешем походе на остров Русский,  участники которого посетят форт № 12 и бухту Ахлестышева. Дистанция путешествия составит около 6 километров. Экипировка рекомендуется в соответствии с погодными условиями. С собой также необходимо взять фонарик, бутерброды и термос с чаем. 

Время похода – с 12:00 до 16:00. Место сбора – поворот на океанариум острова Русский. Участие в походе для всех желающих бесплатное.

Таисия Масина

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