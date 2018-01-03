Очередной мастер парковки отличился во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».

Беспечный автолюбитель припарковал свою машину на улице Постышева, однако при этом не подумал об удобстве пешеходов и полностью перегородил проезд маме с коляской.





Женщина гуляла с ребенком и была вынуждена выйти на проезжую часть, так как со всех сторон автовладельцы припарковали свои машины.

На справедливое замечание пассажирка, сидящая в этом авто нахамила молодой маме и отметила, что её как раз-таки всё устраивает.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что "паркуны" Владивостока не уважают пешеходов.

Таисия Масина