Коляска

Очередной мастер парковки отличился во Владивостоке, сообщает «Deita.ru».

Беспечный автолюбитель припарковал свою  машину на  улице Постышева, однако при этом не подумал об удобстве пешеходов и полностью перегородил проезд маме с коляской. 

паркун

Женщина гуляла с ребенком и была вынуждена выйти на проезжую часть,  так как со всех сторон автовладельцы припарковали свои машины. 

На справедливое замечание  пассажирка,  сидящая в этом авто нахамила молодой маме и отметила,  что её как раз-таки всё устраивает.  

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что "паркуны" Владивостока не уважают пешеходов.

Таисия Масина