Самый большой аквариум экспозиционного раздела «Мастера маскировки» вновь наполнен обитателями в Приморском океанариуме, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в морском музее, темные камбалы благополучно прошли карантин и теперь обживают новую территорию в главном корпусе океанариума.





Камбалы, действительно, мастера маскировки способные менять окраску в зависимости от типа грунта и освещения. Интересно, что изменяется и тон рыб, и даже окраска.

Камбала — уникальная рыба. В начале жизни она симметрична, столь привычный «однобокий взгляд» на мир появляется с течением времени. То, что обыватели считали спиной камбалы на самом деле — «зрячая» ее часть, «брюшко» соответственно «слепо». Также уникально, что камбала бывает левшой и правшой. «Леволежащие» камбалы встречаются гораздо реже «праволежащих».

Екатерина Лапкина

Фото: Приморский океанариум