В воскресенье, 14 января, поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице Светланская во Владивостоке, сообщает Deita.ru со ссылкой на ГУ МЧС Приморья.

Незамедлительно по сигналу тревоги прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки было установлено, что горят электрические щитки.

Из горящего помещения огнеборцы вывели на свежий воздух женщину с ребёнком. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.

Михаил Грач