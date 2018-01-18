Молодая женщина, находясь в состоянии наркотического опьянения, выбросила из окна своей квартиры на третьем этаже двухлетнюю дочь, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.

Девочка упала на козырек, по предварительным данным не получив телесных повреждений. Следом за ней выбросилась и мать, которая тоже никак не пострадала.



На данный момент возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Следствием устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления, принимаются меры по определению места жительства детей подозреваемой.



Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что нападение леопарда на ребенка в Приморье обернулось уголовным делом.

Таисия Масина